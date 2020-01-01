  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بلومبيرغ : محمد بن زايد قلب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة ودول أخرى تتحمس لتجربته

السبت 05 ديسمبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبيرغ : محمد بن زايد قلب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة ودول أخرى تتحمس لتجربته



واشنطن / وكالات /

قالت مجلة أمريكية شهيرة في عالم البزنس، إن ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد آل نهيان، والذي وصفته بـ”الزعيم الفعلي لدولة الإمارات” ربما يكون حقق الاختراق الدبلوماسي الأكثر أهمية في الشرق الأوسط منذ جيل.

وأشارت مجلة “بلومبيرغ بزنس ويك” في تقرير مقتضب عن الزعيم العربي، تحت عنوان “محمد بن زايد آل نهيان، صانع السلام في الشرق الأوسط” إلى سياسات الإمارات الخارجية.
وأضافت أنه نشر قوة عسكرية في حرب اليمن وانخرط في أنشطة اقتصادية مثل الاستثمار في الموانئ على طول البحر الأحمر والقرن الأفريقي، للسماح لبلده الصغير بلعب دور كبير في الشؤون الإقليمية والدولية.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن اتفاق السلام مع إسرائيل ليس له جدول زمني، إلا أنه سرعان ما جعل محمد بن زايد رائدا، حيث اتبعت البحرين والسودان نموذج الإمارات.
واعتبرت أن محمد بن زايد قلب الأوضاع الجيوسياسية رأسا على عقب في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما تم تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في خطوة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات بين الأردن وإسرائيل قبل 26 عاما.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن دولا إسلامية أخرى تفكر في ذلك النهج، متلهفة لوضع أيديها على التكنولوجيا الإسرائيلية والإمدادات العسكرية وإضافة شركاء إلى التحالف ضد إيران – ناهيك عن تحسين العلاقات مع واشنطن.
وقالت “بزنس ويك”: “قد ينمو حماسهم (هذه الدول) عندما تتضح الثمار الاقتصادية للدبلوماسية؛ فمن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل إلى تجارة ثنائية بقيمة ملياري دولار سنويا، ترتفع في النهاية إلى 6.5 مليار دولار، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية”.

#محمد بن زايد #السلام #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

معلق و موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

الشخرة: اجتماع وزاري هام غدًا لبحث مصير العام الدراسي

تقرير: خبير أمني اسرائيلي يكشف عن طرق وأسباب ونتائج الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

السعودية: الأولوية لنا تكمن بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لطاولة الحوار

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

فيروس

وزيرة الصحة: 15 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع