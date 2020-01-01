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حقيقة وفاة علي شمو الإعلامي والبروفيسور السوداني البارز

السبت 05 ديسمبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة علي شمو الإعلامي والبروفيسور السوداني البارز



الخرطوم / سما

كشفت وسائل إعلام سودانية، يوم السبت 5 ديسمبر 2020، حقيقة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة علي شمو الإعلامي والبروفيسور السوداني المشهور.

وأكدت وسائل الإعلام أن خبر علي شمو المتداول على المنصات الاجتماعية "ليس دقيقا ولا أساس له من الصحة"، مؤكدة أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مشاكل.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنها تواصلت مع الأستاذ علي شمو عبر الهاتف قبل نحو ساعة، وتحدث بكل أريحية، نافيا كل ما يشاع بشأن تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى.

وكانت شائعات مشابهة قد تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي، الأسابيع الماضية، تحدثت عن موت علي شمو، لكنه خرج عبر وسائل الإعلام ونفى كل ما جرى تناقله آنذاك.

ويعتبر علي شمو واحدا من أبرز الصحفيين الرياضيين في السودان على مر العصور، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية منها (استيديو شمو) وكتب في عدة صحف محلية.

ويملك علي شمو العديد من المؤلفات الخاصة في مجال الإعلام الرياضي، إذ قيل إنه من مؤسسي الصحافة الرياضية بالسودان ومن الأشخاص الذين وضعوا البذرة الأولى له.

وجاءت شائعة وفاة علي شمو بعد أيام من نقل زميله الإعلامي السوداني الكبير عبد الخالق ود شريف إلى إحدى المستشفيات المحلية؛ جراء وعكة صحية مفاجئة تعرض لها.

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