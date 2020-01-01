حكومة كردستان ترّد على إسرائيل "ليس لكم مواطنين على أراضينا"

وكالات / سما /

نفت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، السبت، وجود مصالح لإسرائيل أو مواطنين لها على أراضي الإقليم.

ويأتي هذا النفي رداً على مزاعم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن مواطني إسرائيل عرضة لهجمات إيرانية محتملة في عدة دول ومناطق بينها إقليم كردستان العراق.

وفي بيان قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل: “نحيط جميع الأطراف علماً وكما أعلنا مراراً وتكراراً أن إسرائيل ليست لديها أية مصالح في إقليم كردستان، ولا يتواجد أي من مواطنيها على أراضي الإقليم”.

وأضاف عادل أن تصريح جندلمان “بعيد عن الصحة”.

وكان جندلمان قد نشر تغريدة على صفحته في “تويتر” الخميس قال فيها: “على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران منها كردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وجاء تحذير جندلمان بعدما اتهمت إيران إسرائيل، بالوقوف وراء اغتيال عالمها النووي محسن فخري زاده، الشهر المنصرم، وتوعدها بالانتقام.

وتسود مخاوف في العراق من تصاعد التوتر بالمنطقة على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني.

(الأناضول)