  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنباء عن تدهور صحة عمر البشير ونقله إلى المستشفى

السبت 05 ديسمبر 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن تدهور صحة عمر البشير ونقله إلى المستشفى



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل فجر اليوم السبت إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية بعد تدهور حالته الصحية.

وذكر موقع قناة "الشرق" نقلا عن مصادر مطلعة أن صحة البشير المحتجز في سجن "كوبر" بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت بعد وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير، الأسبوع الماضي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يخضع البشير للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

وكان عمر البشير وعبدالله البشير يحتجزان في السجن نفسه. وحسب "الشرق"، فإن جثمان عبدالله البشير شيع إلى مقابر "حلة حمد" في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه الذي رفضت السلطات السودانية طلبه بحضور الجنازة.

مع ذلك، ذكرت صحيفة "السوداني" أن السلطات المختصة سمحت مساء أمس للبشير بأداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، وأنه ذهب وسط إجراءات أمنية مشددة للقاء أسرة الراحل وبعض أفراد من أسرته الكبيرة، وسمح له بقضاء ساعتين معهم.

وحسب تقارير إعلامية سودانية، فقد توفي اللواء ياسر بشير، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب عمر البشير، أمس الجمعة في مستشفى علياء العسكري الذي نقل إليه من سجن "كوبر" بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان آخر ظهور لعمر البشير في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.

#عمر البشير #المستشفى

الأكثر قراءة اليوم

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

إعلام اسرائيلي يتساءل: هل ستجد تل أبيب نفسها وحيدة أمام إيران؟

خيبة أمل إسرائيلية من فشل واشنطن اقناع الأردن بتسليم أحلام التميمي

تقرير: خبير أمني اسرائيلي يكشف عن طرق وأسباب ونتائج الاغتيالات

ملف "عناية سلبية".. هكذا خططت اسرائيل لاغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة

الأخبار الرئيسية

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

فيروس

وزيرة الصحة: 15 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الشخرة: اجتماع وزاري هام غدًا لبحث مصير العام الدراسي