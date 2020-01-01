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الأردن: محاولة حرق كنيسة الجثمانية "جريمة بشعة"

السبت 05 ديسمبر 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: محاولة حرق كنيسة الجثمانية "جريمة بشعة"



عمان / سما /

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محاولة الاعتداء الآثمة لحرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد أحد المتطرفين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن محاولة الاعتداء جريمة بشعة مدانة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي لمحاسبة الفاعلين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

وأكد الفايز، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستواصل دورها في حماية المقدسات ورعايتها، مشددا على رفض المملكة استهداف المقدسات والاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في ادارة شؤونها، وفقا للقانون الدولي والوضع القائم.

#إحراق كنيسة الجثمانية #كنيسة الجثمانية #المقدسات

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