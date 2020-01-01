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النيابة العامة تصدر الموجز اليومي بخصوص متابعة جائحة "كورونا"

السبت 05 ديسمبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تصدر الموجز اليومي بخصوص متابعة جائحة "كورونا"



غزة/سما/

أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة الموجز اليومي لإجراءاتها في تحقيق الأمن والاستقرار في ظل جائحة كورونا في القطاع.

وأوضحت النيابة أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى119 قضية منها: "لم يسجل أي  قضية  تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 53 قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .  ، و 66 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي".

وأشارت إلى أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، منوهة أن النيابة أوقفت 15 متهما على مختلف القضايا المذكورة.


وأفادت النيابة العامة أنها قامت باتخاذ الإجراءات بحق عدد من المخالفين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#النيابة العامة #جائحة كورونا #فيروس كورونا #قطاع غزة #التلاعب بالأسعار

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