رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والعين بث مباشر : السعودية الرياضية

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة العين والفيصلي بث مباشر المقررة اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان).

مباراة الفيصلي والعين مباشر تنقل من ملعب مدينة المجمعة الرياضية على القناة السعودية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 05:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر هذه الموقعة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أنها المباراة الأولى التي تجمع الطرفين في التاريخ، ويسعى الجانبان العين والفيصلي إلى وضع اسمه في صدارة السجلات بينهما.

رابط مباراة العين والفيصلي مباشر:

ولم يخسر العين أي نقطة في آخر مباراتين له بالدوري السعودي، حيث تفوق على ضمك بثنائية نظيفة، وفاز على الرائد الجولة الماضية بهدف دون رد سجله في الوقت القاتل من اللقاء.

ويسعى فريق العين اليوم للوصول إلى النقطة التاسعة والدخول إلى منتصف جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بالتزامن مع فك الشراكة ونظيره الوحدة صاحب المركز الرابع عشر.

أما الفيصلي صاحب المركز السابع برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف خلف الاتحاد وأمام الباطن، فهو الآخر يطمح إلى الانتصار للقفز إلى المربع الذهبي متفوقا على فريقي الرائد والفتح.

ومن المقرر أن يلعب العين في الأسبوع الثامن ضد القادسية ثم مواجهة الأهلي بكأس خادم الحرمين الشريفين، في حين يلاقي الفيصلي نظيره الرائد قبل موقعة الاتفاق بالكأس.