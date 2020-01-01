إضاءة شجرتي الميلاد في بيت لحم وبيت جالا للمرة الأولى بالتزامن

بيت لحم / سما /

قال محافظ بيت لحم كامل حميد، إنه لأول مرة سيتم إضاءة شجرة عيد الميلاد بالتزامن في كل من مدينتي بيت لحم وبيت جالا، ضمن إجراءات أمنية وصحية مشددة.

وأضاف في حديث إذاعي ، صباح اليوم السبت، إن رئيس الوزراء محمد اشتية سيلقي مساء اليوم، كلمة، إيذانا ببدء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وبين حميد أن إجراءات إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم وبيت جالا، ستتم وفق برنامج خاص، وبناء على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة الصحة، والذي أعد مسبقا لهذا الغرض، مشيرا الى أن عدد المشاركين سيكون قليلا جدا بحيث لا يتجاوز 15 شخصا في كل حفل.