  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

خاصية جديدة في "يوتيوب": فكّر جيدا قبل النشر

السبت 05 ديسمبر 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
خاصية جديدة في "يوتيوب": فكّر جيدا قبل النشر



وكالات

على غرار شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، يواصل موقع "يوتيوب" معركته ضد التعليقات المسيئة التي تظهر أسفل مقاطع الفيديو، حيث أعلن عن إطلاق ميزة جديدة مخصصة لهذا الغرض.


وذكر "يوتيوب" في منشور على مدونته، أنه أطلق ميزة جديدة "ستحذر المستخدمين عندما ينشرون تعليقا يعتقد أنه قد يكون مسيئا للآخرين، وذلك لمنحهم خيار التفكير قبل النشر".

وتابع الموقع: "لن تمنع الأداة الجديدة المستخدمين من نشر التعليقات، ولن تظهر عبارات التحذير قبل كل تعليق، لكنها ستظهر للتعليقات التي يرى النظام أنها مسيئة، التي تتضمن محتوى أُبلغ عنه بصورة متكررة".


وأوضح "يوتيوب"، أنه "عند ظهور عبارة التحذير، يمكن للمستخدم المضي في نشر التعليق، أو التمهل قليلا لتعديله".

ولمنشئي المحتوى، أطلق "يوتيوب" أداة لتصفية المحتوى في "يوتيوب ستوديو"، وهو القسم الخاص بإدارة القناة.

وتسمح أداة التصفية الجديدة بإزالة التعليقات المسيئة والمؤذية التي يتم التعرف عليها تلقائيا، وستُطلق الأداة لنظام "أندرويد" أولا، وللتعليقات المكتوبة باللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى.

#يوتيوب #شبكات التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

إعلام اسرائيلي يتساءل: هل ستجد تل أبيب نفسها وحيدة أمام إيران؟

خيبة أمل إسرائيلية من فشل واشنطن اقناع الأردن بتسليم أحلام التميمي

تقرير: خبير أمني اسرائيلي يكشف عن طرق وأسباب ونتائج الاغتيالات

الأخبار الرئيسية

فيروس

وزيرة الصحة: 15 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الشخرة: اجتماع وزاري هام غدًا لبحث مصير العام الدراسي

مدير عام المستشفيات: أعداد الاصابات بكورونا متزايدة في فصل الشتاء والمراكز أصبحت ممتلئة