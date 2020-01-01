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الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية "كورونا"

السبت 05 ديسمبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية "كورونا"



وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».


وجددت المنظمة، الجمعة، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات «لا يعني اختفاء وباء فيروس كورونا». وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من «كوفيد-19» إيجابي، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.


وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #تيدروس أدهانوم غبريسوس #وباء كورونا

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