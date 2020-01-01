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وزيرة الصحة تنفي ما ورد في "بيان مزور" حول فرض إغلاق شامل

السبت 05 ديسمبر 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تنفي ما ورد في "بيان مزور" حول فرض إغلاق شامل



رام الله/سما/

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، ما ورد في بيان مزور منسوب لوزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، حول الإغلاق الشامل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه ما ورد في البيان المزور عارٍ عن الصحة، وستتخذ وزارة الصحة الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه المعلومات المضللة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابعت أن الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي قرار بالإغلاق الشامل، منوهة المواطنين الكرام إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي وقرارات الحكومة من الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية والصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

من جهتها، أفادت وزيرة الصحة أن اجتماعاً ستعقده لجنة الوبائيات مساء اليوم برئاستها لتقييم الوضع الوبائي، ورفع توصياتها.

#رام الله #وزارة الصحة الفلسطينية #مي الكيلة #الوضع الوبائي

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