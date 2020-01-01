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فلسطين بصدد تحضير مذكرات لإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال

السبت 05 ديسمبر 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين بصدد تحضير مذكرات لإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال



رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، ان بعثة فلسطين بصدد تحضير مذكرات لمجلس الامن، والامين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة لتوثيق وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا، وآخرها محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن، على قاعدة القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

وحول التصويت على قرارات متعلقة بفلسطين خلال الفترة المقبلة، أوضح منصور انها روتينية وسيتم اعتمادها بنفس الوتيرة السابقة لصالح فلسطين، مؤكدا انه بالرغم من الهجمة الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل على القضية الفلسطينية خلال العام الماضي، إلا أنها لم تغير شيئا من موقف المجتمع الدولي المساند لها، خاصة القضايا السياسية الاساسية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.

واكد منصور ان هذه المواقف المساندة جاءت بفضل شعبنا، والتفافه حول القيادة والتفاف العالم واصدقاء فلسطين، وحول القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

#رياض منصور #مندوب اسرائيلي #الامم المتحدة #الاحتلال

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