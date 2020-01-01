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مشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر .. الأردنية الرياضية

السبت 05 ديسمبر 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

أعلنت القناة الأردنية الرياضية، رابط مشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر المقرر إقامتها اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، لحساب الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الوحدات وشباب العقبة مباشر تنقل على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق أحمد الخلالية، بالإضافة إلى منصات الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر مواقع التواصل.

ويحاول الوحدات تكرار نتيجة لقاء الذهاب ضد شباب العقبة الذي حسمه لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، حيث تألق فيها اللاعب هشام السيفي (سجل هدفين)، وأحرز الشباب الثالث في مرماه بالخطأ.

وتنطلق هذه المباراة من استاد عمان الدولي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة عمان وطولكرم وحمص، والخامسة في بورصة، والثالثة لدى مراكش وشتوتغارت وميلانو والتاسعة بفلوريدا.

ويسعى نادي الوحدات إلى توسيع الفارق مع منافسه الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، إذ يمتلك حاليا 32 نقطة ويأمل في الوصول إلى الخامسة والثلاثين هذا المساء.

أما شباب العقبة، فإن أي نتيجة غير الخسارة تعني انتصار له، كونه موجود بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط أمام الأهلي متذيل جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين.

وينتظر الوحدات مباراة صعبة في الجولة 17 من دوري المحترفين الأردني ضد نظيره الرمثا ثم شباب الأردن، بينما يلعب العقبة أمام نظيره الصريح والرمثا والفيصلي والشباب والأهلي والحسين.

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