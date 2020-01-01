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رابط مشاهدة مباراة التعاون والباطن بث مباشر .. الرياضية السعودية

السبت 05 ديسمبر 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة التعاون والباطن بث مباشر .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الباطن والتعاون بث مباشر المقررة اليوم السبت 5 كانون أول / ديسمبر 2020 في الأسبوع السابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة التعاون والباطن مباشر تنقل من ملعب نادي الباطن على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) على النايل سات ويوتيوب بصوت المعلق محمد الخامسي.

وتكون هذه الموقعة بعنوان النقاط الثلاث، إذ يسعى التعاون إلى الوصول للنقطة رقم 12 والدخول إلى المربع الذهبي مؤقتا، علما أن لديه حاليا 9 نقاط بالتساوي مع الفيصلي والاتحاد.

أما فريق الباطن فهو خلف التعاون ويأتي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام القادسية وأبها، ويحاول الوصول إلى النقطة 10 برفقة فريقي الرائد والفتح.

رابط مباراة الباطن والتعاون مباشر:

ويستعد الباطن في الجولة الثامنة لملاقاة الفتح ثم أبها في كأس الملك خادم الحرمين الشريفين قبل العودة لاستضافة النصر والذهاب إلى أرض الشباب والاتحاد والهلال والاتفاق.

في الجهة المقابلة، يلعب التعاون الأسبوع القادم ضد أبها قبل ملاقاة ضمك بكأس الملك السعودي، ثم استضافة الشباب بملعب مدينة الملك عبدالله، والذهاب إلى العين والأهلي.

وتقام مباراة التعاون والباطن في ظل اشتداد المنافسة بالموسم الكروي الاستثنائي الذي لا يفرق بين نادٍ كبير أو صغير، لا سيما مع بقاء النصر بالمؤخرة وتصدر الهلال ومنافسة الشباب والأهلي.

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