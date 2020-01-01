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"هاكر سيبراني" يهدد بنشر وثائق ومعلومات خاصة عن الإسرائيليين في حال لم يُدفع لهم

السبت 05 ديسمبر 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هاكر سيبراني" يهدد بنشر وثائق ومعلومات خاصة عن الإسرائيليين في حال لم يُدفع لهم



القدس المحتلة / سما /

واصلت مجموعة الهاكرز السبيراني "بلاك شادو" ، اليوم السبت، نشر مزيد من الوثائق والمعلومات الخاصة بعملاء شركة التأمين الإسرائيلية "شيربيت" بعد اختراق بياناتها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الناطقة بالعربية ، فإن "الهاكرز" هددوا بنشر المزيد في حال لم ترضخ الشركة لمطالبهم بدفع أموال تصل إلى أكثر من مليون دولار، بما يقابلها من عملة البيتكوين، مقابل عدم نشر أي وثائق.

وأعلنت الشركة أمس أنها لن ترضخ لمطالب الهاكرز، الذين بدورهم أمهلوا الإسرائيليين حتى يوم غد لتدفع هذه الأموال قبل بيع المعلومات.

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