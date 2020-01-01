رابط مشاهدة مباراة الأهلي وضمك بث مباشر في الدوري السعودي

الرياض / سما

أعلنت القنوات السعودية الرياضية، عن رابط مشاهدة ضمك والأهلي بث مباشر التي تجري اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الأهلي وضمك مباشر تنقل من ملعب المحالة، استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ولم تجر سوى ثماني مواجهات تاريخية بين الفريقين، كان آخرها في دوري الموسم الماضي (كأس الأمير محمد بن سلمان) التي تفوق فيها ضمك على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد يتيم.

ويعتبر ذلك الانتصار الوحيد لفريق ضمك في المواجهات المباشرة، إذ سيطر فريق الأهلي على كل المباريات معه وسجل نتائج كبيرة لعل أبرزها في التسعينات بسبعة أهداف دون رد للمنافس.

رابط مباراة ضمك والأهلي مباشر:

وفي نظرة سريعة على منافسات الموسم الحالي، نجد أن ضمك الفريق الأسوأ في الدوري السعودي قبل النصر، إذ لم ينجح في حصد سوى نقطة واحدة من ست مباريات لعبها بالمسابقة.

ويسعى ضمك إلى مغادرة المركز السادس عشر والأخير، بينما يأمل الأهلي (13 نقطة) في الانتصار والذهاب إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برفقة الزعيم الهلال صاحب 16 نقطة.

وتجري مباراة الأهلي وضمك بالتزامن مع لقاءين آخرين في الدوري السعودي، إذ يحل التعاون ضيفا على نظيره الباطن، بينما يستضيف الفيصلي منافسه فريق العين في المدينة المجمعة.