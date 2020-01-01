شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت ، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2204 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 442 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 24395 اصابة، بينها 10493 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 13768 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 134 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 364 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 154.