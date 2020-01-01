  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية : استشهاد الطفل أبو عليا يتطلب تشكيل تحالف حقوقي لمحاسبة الاحتلال

السبت 05 ديسمبر 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية جريمة اعدام قوات الاحتلال للطفل علي أبو عليا في قرية المغير شمال شرق رام الله "جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم المتواصلة بحق أطفال فلسطين".

وأكدت في بيان، صدر عن الادارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة في الوزارة، أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال".

وشددت على أنها ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال، قتلة أطفال فلسطين. 

#التنمية الاجتماعية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 15 و 16

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

غانتس: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في غزة عن طريق إخراج عمال ومناطق صناعية مقابل تلك الشروط ..

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

سبب وفاة عبد العزيز الشايع في الكويت .. السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الشخرة: اجتماع وزاري هام غدًا لبحث مصير العام الدراسي

مدير عام المستشفيات: أعداد الاصابات بكورونا متزايدة في فصل الشتاء والمراكز أصبحت ممتلئة

مسؤول طبي : أعداد مصابي فيروس كورونا في غزة أكبر بكثير مما يعلن عنه ..

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا