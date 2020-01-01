  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لافروف: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية

السبت 05 ديسمبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: لا استقرار في المنطقة دون تسوية القضية الفلسطينية



موسكو/سما/

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إنه لا يمكن إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط، دون تسوية "الصراع العربي الإسرائيلي".

وخلال كلمة، ألقاها أمام منتدى الحوار المتوسطي، أوضح لافروف، أن "بلاده تتابع عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، قائلاً: إن هذا التقارب لا يمكن أن يستغل لإيجاد بديل عن حل القضية الفلسطينية".


ودعا لافروف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على وجه السرعة، مشيراً الى أهمية امتناع إسرائيل عن القيام بخطوات أحادية الجانب.

وحذر الوزير الروسي من تصعيد الأوضاع في المنطقة، لافتاً إلى أنه لا بد من تسوية جميع الخلافات بين دولها ضمن إطار الأمم المتحدة، وآلية ترسيم المناطق الاقتصادية الحصرية المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لقانون البحار.

#سيرغي لافروف #الشرق الأوسط #الصراع العربي الإسرائيلي #اسرائيل #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 15 و 16

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

غانتس: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في غزة عن طريق إخراج عمال ومناطق صناعية مقابل تلك الشروط ..

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

سبب وفاة عبد العزيز الشايع في الكويت .. السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الشخرة: اجتماع وزاري هام غدًا لبحث مصير العام الدراسي

مدير عام المستشفيات: أعداد الاصابات بكورونا متزايدة في فصل الشتاء والمراكز أصبحت ممتلئة

مسؤول طبي : أعداد مصابي فيروس كورونا في غزة أكبر بكثير مما يعلن عنه ..

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا