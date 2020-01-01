تفاصيل خبر وفاة الشيخ الشاعر أحمد كشوب في سلطنة عمان

مسقط / سما

أعلنت مصادر إعلامية، يوم السبت 5 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة الشيخ الشاعر أحمد بن محاد الفهد كشكوب أحد أبرز عمالقة الشعر والأدب في مسقط بسلطنة عمان.

وأكدت المصادر الإعلامية وفاة الشاعر أحمد كشكوب في مسقط أحد أدباء وشعراء سلطنة عمان الكبار، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه ودفنه خلال ساعات.

وغرد مسلم مقدم على تويتر : "فُجعت ظفار اليوم برحيل أيقونة الأدب الظفاري الشاعر أحمد محافد الفهد كشوب، الذي طالما تحدث عن قضايا المجتمع بصورة شعرية جميلة ووضع لها الحلول المناسبة. ابن الفهد شاعر عملاق وابن شاعر عملاق. عظم الله أجر ظفار".

وقال المهندس هيثم الشنفري : "رحم الله الشاعر الشيخ الدكتور احمد محاد الفهد كشوب، وأسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان، خالص التعازي لظفار قاطبة وعمان اجمعها بهذا الفقد الكبير لمن اثرى الساحة الادبية والاجتماعية بمخزون ثري ومتوارث عبر الاجيال في هذه الاسرة العريقة.

بدوره، كتب عبدالله الحجري : "الفراق صعب والفقد موجع فكيف لمن كان قد طوع فكره الأدبي لخدمة نهضة بلاده، وعلمه لخدمة إقتصاد وطنه عبر قطاع السياحة، وزرع بطلبته أن عمان فوق الجميع وتتسع للجميع نقف معها بالشدة قبل الرخاء رحمك الله أستاذنا أحمد كشوب وخالص العزاء نزجيه لأهلنا بظفار الغالية بهذا المصاب الجلل".

الشاعر محمد كشوب السيرة الذاتية:

من جهته، قال سالم بن عويدة : "من لايعرف الأديب الشاعر احمد الفهد كشوب (الحكلي) المغفور له باذن الله تعالى؛ شاعر من الشعراء الكبار بلاجدال أبدع واجاد في كل أنواع الشعر في الفصيح والنبطي والشعر الريفي (العروبي) شاعرا كبيرا سيبقى خالداً جيل بعد في ذاكرة ظفار المكتوبه والمرويه. رجلٌ لايعرف معنى الانحناء".





من جانبه، كتب أحمد المعشني : "الشاعر الشيخ أحمد محاد الفهد كشوب، وُلِد مبدعا، وعاش كريماً أصيلاً يلقاك بوجهه البشوش السمح، لا يحب الظهور كغيره من الشعراء، من أسرةٍ يسكنها الشعر، يتقن الشعر بأنواعه وفن الدبرارت بإمتياز. والده شاعر ظفار الكبير الراحل محاد الفهد. الى جنات الخلد أيها الأصيل".

أما علي سهيل حشيم قطن، فقد كتب "في هذا الصباح حل الظلام علينا بخبر وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن محاد الفهد كشوب تنعيك جبال ظفار وسهولها من شدة الحزن على فراق الرجل الخلوق قولا وفعلا سيظل اسمك أيها الشيخ الأصيل منقوشا في قلوبنا. ولانقول إلا مايرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ، إلى جنات الخلد يارب العالمين".