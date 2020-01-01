غانتس يتلقى دعوة رسمية للقاء الملك عبدالله في عمان

عمان - سما -

تلقى وزير الجيش الاسرائيلي دعوة رسمية لزيارة الأردن ولقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأيام القريبة.

وعلمت إيلاف من مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي غابي إشكنازي الأسبوع الماضي خلال لقاء جمعهما في جسر اللنبي الحدودي، وبحث الجانبان سبل كسر الجمود بين البلدين في السنوات الاخيرة خاصة بعد حادثة الدبلوماسي الاسرائيلي الذي قتل اردنيين اثنين في بيته اثر خلاف بينهم حسبما ذكرت التقارير الصحفية حينها، أضف إلى ذلك النفور الأردني من تصرفات الحكومة الإسرائيلية ورئيسها في السنوات الاخيرة بنيامين نتانياهو بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإعلانه اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

هذا ومن المعلومات التي حصلت عليها ايلاف ان العاهل الاردني يرى ان الدفاع ووزير الخارجية في اسرائيل مستعدان للخوض في عودة المفاوضات مع الفلسطينيين وهما عارضا قرار نتانياهو الاحادي ضم اراض فلسطينية لاسرائيل.

وكان العاهل الاردني رفض مرارا في السنوات الاخيرة لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى انه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه كما نشرت ايلاف سابقا.