رام الله / سما /

تناولت صحيفتا (القدس، والأيام) الصادرتان اليوم السبت، استشهاد طفل من المغير برصاص الاحتلال وإصابة العشرات خلال قمع فعاليات ضد الاستيطان، واشعال مستوطن النيران بكنيسة الجثمانية في مدينة القدس المحتلة.

كما تطرقت إلى تسجيل 17 وفاة و1968 إصابة جديدة بكورونا في محافظات الوطن كافة.

وفيما يلي أبرزها:

"القدس":

استشهاد طفل من المغير برصاص الاحتلال وإصابة العشرات خلال قمع فعاليات ضد الاستيطان

مستوطن يشعل النيران بكنيسة الجثمانية ومقدسيون يخمدونها ويسيطرون على الفاعل

17 وفاة و1968 إصابة جديدة بكورونا و1956 حالة تعافٍ

الرئاسة ترحب بجهود الكويت للتقريب بين الأشقاء في الخليج

السعودية: اتفاقات السلام مع إسرائيل خطوة هامة حالت دون ضم أراضٍ فلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى

وزير خارجية قطر متفائل بحل الأزمة الخليجية ويشدد على الحل الشامل

خسائر فادحة وآثار خطيرة واسعة.. هدم الآبار جزء من حرب الاحتلال على الزراعة والأرض في فلسطين

خلال 24 ساعة..6 وفيات و1525 إصابة بكورونا في إسرائيل

حول العالم.. الإصابات تتجاوز 66 مليونا مع 1.520.355 وفاة بكورونا

"الأيام":

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية المغير وإصابة عشرات المواطنين خلال قمع المسيرات

الاحتلال يقتحم نابلس نهارًا ويعتقل مواطنين

مواطنون يحبطون محاولة مستوطن إسرائيلي حرق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة

"كورونا": 17 وفاة ورصد 1968 إصابة ونسبة الإصابات النشطة ترتفع مجددًا

غانيتس: مصلحة الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات

السعودية: نؤيد اتفاقًا مع إسرائيل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة

البحرين تنفي عدم التمييز بين منتجات المستوطنات وإسرائيل

أمير الكويت يعلن التوصل الاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية

يتبع صحيفة "الحياة الجديدة" حال توفر إصدارها لهذا اليوم