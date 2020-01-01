الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة ،اليوم السبت، عن ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بمحافظات القطاع.



وقالت الوزارة: إن " عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2204 عينة فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 584 اضافة إلى تسجيل 442 حالة تعافٍ جديدة".



وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 24395 اصابة، منها حالات نشطة حاليًا 10493 متعافين 13768 وفيات 134.



وأشارت الصحة إلى تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 364 حالة و الحالات الخطيرة 154 حالة.