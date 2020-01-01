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غزة : بدء سريان حظر التجول واغلاق للمدارس والجامعات والمساجد

السبت 05 ديسمبر 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : بدء سريان حظر التجول واغلاق للمدارس والجامعات والمساجد



غزة / سما /

يبدأ اليوم السبت ، في قطاع غزة تطبيق القرارات التي أقرتها وزارة الداخلية بإغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

وبتقديم ساعتين يبدأ اليوم فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

وكانت الداخلية اعلنت عن بدء تطبيق حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، من الاسبوع الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري.

وشددت الداخلية على استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

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