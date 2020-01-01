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من سيتم تطعيمه أولاً في اسرائيل ضد كورونا؟ ومتى؟

السبت 05 ديسمبر 2020 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من سيتم تطعيمه أولاً في اسرائيل ضد كورونا؟ ومتى؟



القدس المحتلة/سما/

من المرجّح أن تبدأ لقاحات كورونا في الوصول إلى البلاد الشهر المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعدما وقّع على اتفاقيّتين مع شركتي "فايزر" و"موديرنا".

وبدأت العيادات الطبية تجهيزاتها لتبدأ التطعيم في نهاية كانون أوّل/ديسمبر الجاري أو بداية كانون ثانٍ/يناير المقبل، وسط ترجيحات بأن تكون الأولويّة للطواقم الطبية والعاملين في العيادات أو المشافي.

وبعد الطواقم الطبيّة، ستكون الأولويّة للمسنين الحاصلين على رعاية طبية، ومن ثم من تجاوز 65 عامًا، علمًا بأنّ تعليمات وزارة الصحة لا تزال غير واضحة في هذا الخصوص.

وتتجهّز عيادات "كلاليت" إلى إجراء 40 ألف تطعيم يوميًا، على أن يحصل على التطعيم بين 8 إلى 10 أشخاص في الساعة في كل نقطة تطعيم.

وينقسم تطعيم "فايزر" و"موديرنا" على مرحلتين، وسيدعى من يحقّ له الحصول على تطعيم إلى نقطة تطعيم، حيث سيطلب منه البقاء فيها عدّة دقائق بعد حصوله على اللقاح، على أن يستدعى لاحقًا بعد 3 أسابيع للحصول على القسم الثاني.

ومن المقرّر أن يصل التطعيم إلى كافة العيادات، حسب نسبة استحواذ كل عيادة، فمثلا ستحصل "كلاليت" على أكثر من نصف التطعيمات.

ومن المقرّر أن تصل أكثر من مليوني وجبة (تكفي لمليون شخص) من تطعيم "فايزر" قبل نهاية العام، و2 مليون قبل نهاية الشهر المقبل.

#اسرائيل #فيروس كورونا #بنيامين نتنياهو #شركة فايزر #شركة موديرنا #كلاليت #لقاح كورونا

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