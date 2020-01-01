رهط: مقتل الشاب يوسف أبو ستة في جريمة إطلاق نار

الداخل المحتل / سما /

قتل الشاب يوسف محروس أبو ستة (23 عامًا)، متأثرًا بجراحه شديدة الخطورة، بعد تعرّضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في مدينة رهط، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، ما يرفع عدد القتلى العرب خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 6 ومنذ مطلع العام إلى 90.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الشاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، فاقدًا وعيه ودون تنفس أو نبض، حيث أعلنت نبأ وفاته.

في حين قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

يُذكر أن الشاب، وهو من سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية، كان قد احتفل مؤخرًا بعقد قرانه، كما كان متوقعًا أن يعلن زواجه بعد شهر تقريبًا.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعتين من قتل شاب، مساء الجمعة، في جريمة إطلاق نار في قرية كابول.

وبمقتل أبو ستة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 90، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في 21 جريمة فقط.