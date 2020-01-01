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غزة: تحذير طبي لأصحاب الأمراض المزمنة من خطورة الإصابة بكورونا

السبت 05 ديسمبر 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحذير طبي لأصحاب الأمراض المزمنة من خطورة الإصابة بكورونا



غزة / سما /

حذر د. محمد أبو ندى، المدير الطبي في المستشفى الأندونيسي، شمال قطاع غزة، الجمعة، أصحاب الأمراض المزمنة من خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أبو ندى، في حديث إذاعي ، "إن 80% ممن يدخلون على أجهزة التنفس الصناعي معرضون للموت"، منوهاً إلى أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي والهضمي والعظمي وممكن أن يودي بحياة الناس نتيجة تجلطات في الدم.

وأكد أبو ندى، أن 20% من المصابين يحتاجون للرعاية، فيما يحتاج 5% ممن يصاب بالفيروس، إلى العناية السريرية.

ولفت إلى أن الإجراءات المتبعة تقضي بمتابعة المرضى على مدار الساعة وفحص كمية الأكسجين في الدم والتنفس والنبض لتقييم الحالة المصابة لأن الفيروس متحول.

وأضاف: "الشخص قد يكون مصاب ومعدٍ دون أن تظهر عليه أي أعراض، منوهاً إلى أن نقص الأكسجين عن المرضى يؤدي لظهور أعراض عليهم كأعراض الغرق، والأكسجين يعتبر بمثابة إنقاذ لهم".

واستكمل: "تختلف حدة الإصابة من مريض لآخر باختلاف كمية الفيروس التي تعرض لها ومناعة جسم المريض نفسه".

وشدد أبو ندى على أن كسر سلسلة الوباء يستلزم إلتزام الشعب كله بارتداء الكمامة لمدة 21 يوماً ويجب أن يتحمل المجتمع مسؤوليته إلى جانب وزارة الصحة.
 

#الأمراض المزمنة #كورونا #فيروس كورونا #غزة

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