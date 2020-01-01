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ملادينوف يدعو الى التحقيق الفوري في جريمة اعدام الطفل الفلسطيني"أبو عليا"

السبت 05 ديسمبر 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يدعو الى التحقيق الفوري في جريمة اعدام الطفل الفلسطيني"أبو عليا"



غزة/سما/

وصف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، استشهاد الطفل الفلسطيني، علي أبو عليا (13 عاماً)، بالحادث المروع وغير المقبول.

وقال ملاديوف، عبر موقع (تويتر): "مصدوم من مقتل الفتى الفلسطيني علي ابو عليا، في الخامسة عشرة من عمره، بالقرب من رام الله اليوم".


وطالب ملادينوف، "إسرائيل"، بالتحقيق بسرعة وبشكل مستقل في الحادث المروع وغير المقبول، مضيفاً: "يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد الطفل علي أبو عليا (13 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه، في بلدة المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

#نيكولاي ميلادينوف #الشرق الأوسط #علي أبو عليا #تويتر #رام الله #اسرائيل #القانون الدولي #وزارة الصحة الفلسطينية

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