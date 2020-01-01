طقس فلسطين: أجواء باردة وزخات رعدية من الأمطار

رام الله/سما/

يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد اليوم بإذن الله. ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لتشكل سحب ماطرة فوق بعض المناطق خصوصاً شمال البلاد وشرقها على فترات، وتكون هذه الهطولات مصحوبة بزخات رعدية أحياناً وربما تساقط البرد في بعض المناطق. لكن هذه الحالة ليست شاملة، وبالتالي قد لا تهطل هطولات تذكر في بعض المناطق الأخرى خارج هذه الدائرة.

ويوم غد الأحد فرصة ضعيفة لكنها قائمة لتساقط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة وفرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

وفي يوم ب غد الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً وتبقى الفرصة مهيئة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية نهاراً وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

ويوم بعد عد الإثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة وتنشط أحياناً.

وفي يوم الثلاثاء ترتفع الحرارة بشكل لطيف ويسود جو مائل للدفئ في معظم المناطق نهاراً، مع بقاء الجو بارداً في ساعات الصبتاح وكذلك مع ساعات المساء والليل . الرياح تكون جنوبية في ساعات الصباح تتحول بشكل تدريجي لتصبح جنوبية شرقية ومن ثم جنوبية غربية في وقت لاحق.