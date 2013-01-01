  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مدير"CIA" السابق يكشف عن دور اسرائيل في تصفية بن لادن

السبت 05 ديسمبر 2020 05:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير"CIA" السابق يكشف عن دور اسرائيل في تصفية بن لادن



وكالات

كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون برينان عن دور لعبته "إسرائيل" في عملية القضاء على زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وقال برينان الذي ترأس CIA بين عامي 2013 و2017 في مقابلة حصرية لصحيفة "هآرتس" العبرية: "كانت هذه عملية أمريكية، لكن البيانات الاستخباراتية التي أتاحت تنفيذ المداهمة الناجحة لذلك الوكر في باكستان كانت نتيجة للعمل المستمر لسنوات، وكانت بين آلاف المواد الاستخباراتية معلومات قدمها الإسرائيليون نتيجة لعملياتهم الاستخبارية".

وأضاف: "كانت إسرائيل دائما من أكبر مقدمي قطع هذا الفسيفساء إلى الاستخبارات الأمريكية".

كما تطرق برينان إلى عملية تصفية زعيم "القاعدة" في مذكراته الجديدة التي نشرت مؤخرا، حيث كشف أنه، بعد ساعات من تنفيذ العملية، كلف بالتواصل مع وزير الداخلية السعودي حينئذ الأمير محمد بن نايف لإبلاغ الرياض بالعملية.

وسأل برينان الوزير السعودي الذي كانت بينهما علاقات ودية عما إذا كانت المملكة تريد تسلم جثة بن لادن، لكن الأمير قال إن هذا الأمر ليس مطلوبا ويثق السعوديون بالولايات المتحدة للتعامل مع الجثة.

#سي آي إيه #مدير سي آي إيه #تنظيم القاعدة #أسامة بن لادن #الاستخبارات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 15 و 16

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

غانتس: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في غزة عن طريق إخراج عمال ومناطق صناعية مقابل تلك الشروط ..

سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيقل

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

سبب وفاة عبد العزيز الشايع في الكويت .. السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

واشنطن

تقرير: خيبة أمل إسرائيلية من فشل واشنطن اقناع الأردن بتسليم أحلام التميمي

ايران

إعلام اسرائيلي يتساءل: هل ستجد تل أبيب نفسها وحيدة أمام إيران؟

ابو مرزوق: رسالة منسق الاحتلال كميل أبو ركن أضرت بالسلطة.. واسرائيل ربحت مرتين!

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين