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أمير الكويت يعرب عن سعادته للاتفاق حول حل الخلاف بين الاشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربي

السبت 05 ديسمبر 2020 04:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير الكويت يعرب عن سعادته للاتفاق حول حل الخلاف بين الاشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربي



وكالات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن سعادته باتفاق "حل الخلاف بين الأشقاء والحرص على التضامن الخليجي والعربي".


وأضاف أن الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها، كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "على جهود الداعمة".

وكان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.

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