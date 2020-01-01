إسرائيل تسجل 1234 إصابة جديدة بـ "كورونا"

القدس المحتلة /سما/

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم (الجمعة) 1234 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي المرض في أواخر فبراير إلى 342101.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن عدد حالات الوفاة بلغ 2896 بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة، في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة من 292 إلى 323 من أصل 530 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات إسرائيل حاليا.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 327162 بعد تسجيل 707 حالات شفاء جديدة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 12043.

وذكر بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة في إسرائيل أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع شركة مودرنا لمضاعفة كمية اللقاحات المضادة لكورونا التي ستزود بها الشركة إسرائيل في عام 2021 بثلاث أضعاف.

وأوضح البيان أن كمية اللقاحات ستبلغ 6 ملايين بدلا من 2 مليون لقاح وستكفي لحوالي 3 ملايين من المواطنين الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيان "تعاقدنا اليوم مع شركة مودرنا لتزويد ستة ملايين لقاح لأجل مواطني دولة إسرائيل، مما يشكل ثلاثة أضعاف كمية اللقاحات التي نص عليها العقد الأصلي مع مودرنا".

وأضاف "هذا يعطينا الأمل، وحتى ذلك الحين يتعين علينا الالتزام بالقواعد"، موضحا "تتمثل المهمة الملقاة على عاتقنا بجلب اللقاحات، بينما تتمثل مهمتكم (الجمهور) في الالتزام بالقواعد، وإذا قمنا بذلك سننتصر".

ومن جانبه، أوضح وزير الصحة يولي إدلشتاين في البيان أن الطواقم المهنية بدأت بالعمل على تحديد طريقة توزيع اللقاحات، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى يكون جميع الجمهور الإسرائيلي قد تلقوا التطعيم".

وفي وقت سابق اليوم ، نشرت الشرطة الإسرائيلية بيانات أسبوعية حول تطبيق قيود (كوفيد-19) والتي تم بموجبها إصدار 9708 غرامات بين 27 نوفمبر والثالث من ديسمبر لعدم ارتداء كمامة.

وتبلغ غرامة عدم ارتداء كمامة في إسرائيل 500 شيقل (حوالي 153 دولار أمريكيا)، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض 1808 غرامات على التواجد المحظور في الأماكن العامة، و308 غرامات لمخالفة الحجر الصحي، و280 غرامة لممارسة نشاط تجاري مخالف للأنظمة.

ومنذ تفشي مرض فيروس كورونا في إسرائيل، أصدرت الشرطة ما يقرب من 410 آلاف غرامة لمخالفة القيود.