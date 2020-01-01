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ابو مرزوق: رسالة منسق الاحتلال كميل أبو ركن أضرت بالسلطة.. واسرائيل ربحت مرتين!

الجمعة 04 ديسمبر 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: رسالة منسق الاحتلال كميل أبو ركن أضرت بالسلطة.. واسرائيل ربحت مرتين!



غزة /سما/

أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن رسالة منسق حكومة الاحتلال لشؤون "المناطق"، كميل أبو ركن، أضرت بموقف السلطة الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "رسالة منسق الاحتلال كميل أبو ركن أضرت بموقف السلطة من حيث إعادتها العلاقة مع منسق الإدارة المدنية والتي من المفترض أنها محلولة بموجب اتفاقيات أوسلو".

وتابع: "وبالتالي ربح الاحتلال مرتين، الأولى بأن جعل سقف الارتباط مع منسق الإدارة المدنية كما أنه شرعن ما قام به الكيان من إجراءات سابقاً".

وكان حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، أعلن في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي عن عودة العلاقات مع إسرائيل "كما كانت".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".
 

#موسى ابو مرزوق #حماس #المنسق الاسرائيلي #كميل ابو ركن #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #التنسيق الامني

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