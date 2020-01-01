مدير الصحة العالمية يعرب عن قلقه للاعتقاد بانتهاء الجائحة

جنيف /سما/ رويترز

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه للاعتقاد السائد مؤخرا بأن جائحة كورونا قد "انتهت" في ضوء ظهور اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال: "التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم، لكن منظمة الصحة قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة (كوفيد- 19) قد انتهت".

وأوضح تيدروس أن "الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسار الجائحة على المدى القصير والبعيد".

وتابع: "نعلم أنها كانت سنة عصيبة أرهقت الناس، لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها، الوضع أصعب مما قد يكون".