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إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية

الجمعة 04 ديسمبر 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية



طهران /سما/

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية.

وكتب في تغريدة: "نرحب بالتفاهمات في الخليج الفارسي التي أعلنت عنها الكويت. سياسة إيران الراسخة هي انتهاج الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار والحوار الإقليمي. نأمل في أن تساهم المصالحة في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا".

وكان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.

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