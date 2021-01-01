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غانتس يهاجم نتنياهو: خياران أمام الليكود لمنع حل الكنيست..!

الجمعة 04 ديسمبر 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهاجم نتنياهو: خياران أمام الليكود لمنع حل الكنيست..!



القدس المحتلة /سما/

قال زعيم حزب أزرق أبيض وئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن البلاد ستتجه إلى انتخابات جديدة إذا لم يعمل حزب الليكود على تمرير ميزانية الدولة في الأيام المقبلة.

وحذر غانتس من أنه من المقرر أن يجتمع مع وزير المالية يسرائيل كاتس بشأن هذا الموضوع "أقول ذلك الآن بوضوح، إما أن يتم التصويت على الميزانية على الفور، أو ستكون هناك انتخابات" .

وهاجم غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "لا شك في أن نتنياهو قرر عدم تمرير ميزانية الدولة"، وهذا يبرر اختياره للتصويت لصالح حل الكنيست .وتابع أن "إجراء اقتراع جديد لن يكون أمرا جيدا للبلاد. ومع ذلك، فهي أفضل بكثير من شلل الحكومة".

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