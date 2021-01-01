"التربية" تنعى الطفل أبو عليا من المغير وتعتبر قتله جريمة

رام الله /سما/

نعت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم، الطالب علي أيمن نصر أبو عليا من المغير- مديرية تربية رام الله والبيرة، والذي قضى متأثراً بجروح حرجة أصيب بها ظهر اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الحي في بطنه.

واعتبرت الوزارة أن استهداف الطفل وقتله جريمة، مذكرّة بأنه جاء على مقربة من اليوم العالمي للطفل والذي أحياه العالم قبل أيام إنما يستوجب من دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات حماية الأطفال التدخل لتوفير الحماية لأطفال فلسطين، إنفاذا لما نصّت عليه المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة أن التقارير التي تعدها الوزارة لرصد انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال تعكس هجمة احتلالية متصاعدة تجاه الأطفال.

وتقدمّت "التربية" بالتعزية لذوي الطفل الراحل، مؤكدة أنها ستتواصل مع عديد الجهات لتوثيق هذه الجريمة النكراء، والمندرجة في إطار مسلسل طويل من استهداف أطفال فلسطين، وحرمانهم من حقهّم في الوصول الآمن لمدارسهم وترويعهم، منوهّة إلى أنها ستنفذ مجموعة تدخلات في الصف الذي يدرس فيه الطالب وفي مدرسته نظراً لما ستتركه الجريمة من تداعيات على الصحة النفسية للطلبة.

