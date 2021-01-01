حماس: جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب محاسبة قادة جيش الاحتلال كمجرمي حرب

غزة /سما/

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، أن جريمة قتل الطفل علي أبو عليا (13 عاماً)، واحدة من جرائم متواصلة ضد الإنسانية، تستوجب محاسبة قادة جيش الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية.



وقال قاسم، في تصريح صحفي: "إن ارتقاء الشهيد الطفل اليوم ومحاولة مستوطن احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، يعكس مدى الإرهاب الذي تمارسه كل المؤسسات الصهيونية والمستوطنين".



وتابع: "هذا الإرهاب الصهيوني من جيش الاحتلال والمستوطنين، يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف المطبعة مع الاحتلال، وحجم الخطيئة السياسية التي ارتكبها قيادة السلطة بالعودة للتنسيق الأمني، وهو ما يشجع الاحتلال على تصعيد عنوانه ضد شعبنا".

