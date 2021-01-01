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الرئاسة تدين جريمة قتل الاحتلال للطفل أبو عليا في قرية المغير

الجمعة 04 ديسمبر 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين جريمة قتل الاحتلال للطفل أبو عليا في قرية المغير



رام الله /سما/

أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، الجريمة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت لاستشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) من قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

وأشارت الرئاسة، إلى إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أنها استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا، وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

#الرئاسة الفلسطينية #الشهيد ابو عليا

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