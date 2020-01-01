  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تستنكر محاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

الجمعة 04 ديسمبر 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تستنكر محاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس



رام الله /سما/

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجرائم الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني ومقدساته والتي كان آخرها محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة "الجثمانية" في القدس.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب بأن ما تتعرض له المقدسات يأتي في سياق هجمة مدروسة، وخطوة لا يمكن وصفها إلا بأنها عنصرية نابعة من اضطهاد ديني تخلص العالم منه منذ فترة طويلة.

وبين أبو الرب بأن ما تعرضت له الكنيسة يتجاوز العمل الفردي وغير المدروس لكونه يأتي ضمن حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق العنان لهؤلاء المتطرفين ليقوموا بأفعالهم دون رقيب أو حسيب.

كما أشاد أبو الرب بالدور الكبير لأبناء القدس كافة والمرابطين، مؤكدا أن فلسطين على مر العصور قامت على المحبة والتسامح والتعاون بين الديانات ونبذ التطرف لتحقيق مستقبل يضمن العيش بحرية وكرامة للجميع .

وأشار إلى أن المقدسات الإسلامية والمسيحية تحتاج منا إلى وقفة جدية لحمايتها وحفظها خاصة في ظل ازدياد الانتهاكات التي تتعرض لها والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا المجتمع الدولي والعالمين الإسلامي والمسيحي إلى الوقوف بشكل جدي أمام مسؤولياتهم في حماية وحفظ المقدسات من العبث الإسرائيلي اليومي.

#وزارة الاوقاف #الجرائم الإسرائيلية #إحراق كنيسة الجثمانية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 15 و 16

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟

سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيقل

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

صحة غزة: ٩٠% من المناطق المأهولة بالسكان مصنفة "حمراء".. وقد نصل للإغلاق الشامل المشدد

الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص الاحتلال في قرية المغير

شاهد.. السعودية: اتفاقيات السلام منعت الضم.. ولدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا..!

قناة اسرائيلية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية..