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اشتية: نشيد بالشباب المقدسيين الذين تمكنوا من حماية واحدة من أعرق كنائس القدس المحتلة

الجمعة 04 ديسمبر 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نشيد بالشباب المقدسيين الذين تمكنوا من حماية واحدة من أعرق كنائس القدس المحتلة



رام الله /سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية محاولة مستوطن اسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء: "بالوقت الذي يبدأ العالم بالاحتفال بميلاد السيد المسيح، الذي انطلق إلى العالم برسالة السلام من أرض فلسطين، استطاع عدد من أبناء القدس احباط اعتداء ارهابي نفذه مستوطن لإحراق كنيسة الجثمانية في القدس".

وأشاد رئيس الوزراء بشجاعة الشباب المقدسيين الذين تمكنوا من إيقاف المستوطن وحماية واحدة من أعرق كنائس القدس المحتلة، وعلى مستوى العالم أيضا.

وقال اشتية: "نحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الارهابي، وتشجيع عنف المستوطنين المتصاعد في القدس وفي كل الاراضي الفلسطينية".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #إحراق كنيسة الجثمانية

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