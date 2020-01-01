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الخارجية: وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا حول العالم

الجمعة 04 ديسمبر 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بين صفوف جاليتنا في تركيا، ما يرفع عدد الوفيات بين جالياتنا حول العالم إلى 321 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي حول العالم إلى 7955 إصابة.

وأفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بأنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة يرتفع عدد حالات الوفاة الى 9 حالات، فيما سجلت 5 اصابات سابقة بالفيروس.

افادنا فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 61 اصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من نيوجيرسي، وأوهايو، وواشنطن، وميتشيغن، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5042 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 94 وفاة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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