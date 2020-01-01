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وزارة الاقتصاد بغزة تحرر 21 محضر لبضائع ومواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولات تفتيشية

الجمعة 04 ديسمبر 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد بغزة تحرر 21 محضر لبضائع ومواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولات تفتيشية



غزة /سما/

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الجمعة، أنها حررت 14 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، وسبعة محاضر لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن قسم الصناعات التحويلية نظم جولات على المصانع والمطابع في محافظتي غزة والشمال لمتابعة إجراءات التراخيص والسلامة.

وأكدت، أن طواقم حماية المستهلك، نظمت 98 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، مشيرةً إلى أنها نفذت ثماني جولات ميدانية للتفيش لمنشآت تجارية.

وختمت الوزارة، أن الجولات ركزت على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.
 

#وزارة الاقتصاد #غزة

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