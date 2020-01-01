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حماس تنعى قيادياً توفي بمرض عضال في تركيا

الجمعة 04 ديسمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى قيادياً توفي بمرض عضال في تركيا



غزة /سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ بكر عبدالله حسان، أحد قياداتها الأوائل، الذي توفي صباح الجمعة في تركيا بعد صراع مع المرض.

وقالت حماس، في بيان صحفي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الحركة أحد رجالات دعوتها المخلصين وقياداتها الأوائل، الشيخ المربي بكر عبد الله حسان (أبو أشرف)، والد الشهيد القسامي المجاهد أشرف حسان".

وأكدت أنها تستذكر مسيرة الشيخ حسان الحافلة بالعطاء والعمل الدعوي "فقد شهدته مساجد غزة قدوة في البذل، قامة في التربية، قمة في دعم المقاومة واحتضان المقاومين والتضحية والصبر في مشوار الدعوة والجهاد".

وأضافت الحركة أنها تستحضر تاريخه الزاخر بعمارة بيوت الله وإعادة تشييد ما دمره الاحتلال منها، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعه بالأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

#حماس #بكر عبدالله حسان

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