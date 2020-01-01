  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس جامعة الأزهر بغزة يعلن تعليق العمل بالتعليم الوجاهي لهذه الفئة من الطلبة

الجمعة 04 ديسمبر 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جامعة الأزهر بغزة يعلن تعليق العمل بالتعليم الوجاهي لهذه الفئة من الطلبة



غزة /سما/

أعلن رئيس جامعة الأزهر بغزة الأستاذ الدكتور أحمد التيان، مساء اليوم الجمعة، عن تعليق العمل بالتعليم الوجاهي للطلبة المسجلين للمساقات العلمية (المعامل)، وطلبة الدراسات العليا، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال أ.د التيان، " تقرر العودة للتعليم الإلكتروني ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك حتى تتاح الفرصة للعودة للعمل  بالتعليم الوجاهي لاسيما لطلبة المواد العملية والمختبرات، والتي ستُستكمل عندما تسنح الفرصة".

ونوه إلى استمرار العمل بالدوام الإداري في الجامعة بصورة جزئية،  من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عصراً، لتقديم الخدمات الطلابية، وذلك في المبنى الرئيسي بمدينة غزة فقط.

ولفت أ.د التيان إلى أن الفصل الدراسي الحالي لن يتأثر بهذه القرارات، مبيناً أنه سينتهي في موعده، ولن يكون هناك أي تأخير.

جدير بالذكر أن الجامعة قررت قبل أسبوعين وقف التعليم الوجاهي لطلبة المستوى الأول على ضوء الارتفاع المتصاعد في معدل الإصابات بوباء (كورونا) في قطاع غزة، واقتصار ذلك الشكل من التعليم على الطلبة المسجلين في المساقات العلمية لجميع المستويات الدراسية، وطلبة الدراسات العليا.
 

#جامعة الازهر #التعليم الوجاهي #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

موريباك .. رابط تحميل نتائج مسابقة ثانوية الامتياز 2020 في موريتانيا

صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 15 و 16

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟

سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيقل

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: ٩٠% من المناطق المأهولة بالسكان مصنفة "حمراء".. وقد نصل للإغلاق الشامل المشدد

الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص الاحتلال في قرية المغير

شاهد.. السعودية: اتفاقيات السلام منعت الضم.. ولدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا..!

اليمين الإسرائيلي: ضم مستوطنات الضفة الغربية ليست من أولوياتنا!

قناة اسرائيلية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية..