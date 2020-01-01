رئيس جامعة الأزهر بغزة يعلن تعليق العمل بالتعليم الوجاهي لهذه الفئة من الطلبة

غزة /سما/

أعلن رئيس جامعة الأزهر بغزة الأستاذ الدكتور أحمد التيان، مساء اليوم الجمعة، عن تعليق العمل بالتعليم الوجاهي للطلبة المسجلين للمساقات العلمية (المعامل)، وطلبة الدراسات العليا، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال أ.د التيان، " تقرر العودة للتعليم الإلكتروني ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك حتى تتاح الفرصة للعودة للعمل بالتعليم الوجاهي لاسيما لطلبة المواد العملية والمختبرات، والتي ستُستكمل عندما تسنح الفرصة".

ونوه إلى استمرار العمل بالدوام الإداري في الجامعة بصورة جزئية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عصراً، لتقديم الخدمات الطلابية، وذلك في المبنى الرئيسي بمدينة غزة فقط.

ولفت أ.د التيان إلى أن الفصل الدراسي الحالي لن يتأثر بهذه القرارات، مبيناً أنه سينتهي في موعده، ولن يكون هناك أي تأخير.

جدير بالذكر أن الجامعة قررت قبل أسبوعين وقف التعليم الوجاهي لطلبة المستوى الأول على ضوء الارتفاع المتصاعد في معدل الإصابات بوباء (كورونا) في قطاع غزة، واقتصار ذلك الشكل من التعليم على الطلبة المسجلين في المساقات العلمية لجميع المستويات الدراسية، وطلبة الدراسات العليا.

