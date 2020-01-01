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بيروت: تشييع المناضل الوطني باسل عقل الى مثواه الأخير

الجمعة 04 ديسمبر 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: تشييع المناضل الوطني باسل عقل الى مثواه الأخير



بيروت /سما/

شُيع، اليوم الجمعة، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني المناضل الوطني باسل عقل إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك في مراسم التشييع ياسر عباس، نجل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، والوزير اللبناني السابق طارق متري، وممثلو فصائل المنظمة وحركة فتح في لبنان وعائلة الراحل وفرق الكشافة وحملة الأكاليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مرورا بمنزل الراحل، ليصل بعدها الى مقبرة الشهداء، حيث أقيمت الصلاة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى.

ووضع السفير دبور اكليلا من الزهور باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس على الضريح.

#تشييع #باسل عقل #لبنان

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