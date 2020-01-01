تحويل الشيخ عبد الجبار جرار للاعتقال الاداري

جنين /سما/

حولت سلطات الاحتلال ،اليوم، المربي الشيخ عبد الجبار محمد أحمد جرار 55 عاماً من مدينة جنين ، للاعتقال الاداري لمدة 4 شهور .

وأفاد المحامي مازن أبو عون، ان جرار اعتقل من منزله في مدينة جنين قبل أسبوع، وخلال عرضه على المحكمة أمهلت النيابة العسكرية 72 ساعة لتقديم لائحة اتهام بحقه، وبعدما عجزت عن ادانته باي تهمة حولته للاعتقال الاداري الذي كان جاهزاً بذريعة الملف السري .

وجرار ، أسير محرر تعرض للاعتقال مرات عديدة بين أحكام وإداري ، وقضى في سجون الاحتلال عدة سنوات رغم مرضه ومعاناته من عدة مشاكل صحية، علماً انه متزوج ولديه 4 من الأبناء ويعمل مدرساً في جنين .