شاهد.. السعودية: اتفاقيات السلام منعت الضم.. ولدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا..!

الرياض /سما/

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، أن إسرائيل يمكنها أن تصبح بلدًا طبيعيًا إذا منحت للفلسطينيين دولتهم المستقلة.

وقال بن فرحان في كلمة له خلال منتدى حوار المتوسط: "لدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدًا طبيعًا عندما تمنح فلسطين دولة مستقلة".

وصف الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل، بأنه "خطوة هامة وصحيحة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة".

وأشار الى، أن اتفاقات السلام مع إسرائيل حالت دون ضم أراض فلسطينية، وتساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأكد بن فرحان أن المملكة تؤيد اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشيرًا إلى أنه لا ربط بين اتفاقات السلام مع إسرائيل وسلوك الأخيرة ضد إيران.

وتابع، بأنه الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن سيتم الوصول إلى توافق حول قضايا المنطقة، لافتا إلى أن المملكة تتعاون مع الإدارات الأمريكية بما يخدم أمن المنطقة والعالم.

وأشار إلى بلاده قدمت الكثير فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة سترى تلك المواقف الإيجابية، لافتا إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران هم من يرفضون التسوية السياسية في اليمن.

وعلى صعيد أزمة كورونا قال الأمير فيصل بن فرحان إن جائحة كورونا أثرت بالفعل على المملكة وكان لها تداعيات اقتصادية كبيرة إلا أنهم تحركوا باتخاذ إجراءات صحية كبيرة تجاه كورونا، واصفا الوضع الآن بالمملكة بالجيد.

وتابع أن بلاده عملت مع قادة قمة مجموعة العشرين على تخفيف التداعيات الخاصة بالجائحة عالميا.

وتطرق وزير الخارجية السعودي في حديثه إلى أزمة جائحة كورونا، قائلًا: "إن الوباء كان له تداعيات اقتصادية كبيرة". وتابع: "تحركنا بإجراءات صحية كبيرة ضد كورونا والوضع الآن جيد والجائحة دفعتنا للتركيز على المزيد من الإصلاحات الاقتصادية".