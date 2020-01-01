طولكرم: حالة وفاة و98 اصابة بكورونا

طولكرم /سما/

اعلن في طولكرم الجمعة عن حالة وفاة في مستشفى الهلال الاحمر للكورونا بطولكرم لسيدة في الخامسة والسبعين من العمر بسبب الاصابة بكورونا .

وهذه الوفاة هي الثالثة في محافظة طولكرم خلال اقل من 24 ساعة، وكانت وزارة الصحة اعلنت الجمعة عن تسجيل 98 اصابة جددية بالفيروس في محافظة طولكرم خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما تم الاعلان عن تعاف 105 مصابين

وقال الدكتور نائل السلمان مدير عام صحة طولكرم ان غالبية الاصابات بالفترة الاخيرة هي اصابات منزلية وعائلية في اشارة الى انه لا يوجد التزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .