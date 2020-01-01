  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم: حالة وفاة و98 اصابة بكورونا

الجمعة 04 ديسمبر 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: حالة وفاة و98 اصابة بكورونا



طولكرم /سما/

 اعلن في طولكرم الجمعة عن حالة وفاة في مستشفى الهلال الاحمر للكورونا بطولكرم لسيدة في الخامسة والسبعين من العمر بسبب الاصابة بكورونا .

وهذه الوفاة هي الثالثة في محافظة طولكرم خلال اقل من 24 ساعة، وكانت وزارة الصحة اعلنت الجمعة عن تسجيل 98 اصابة جددية بالفيروس في محافظة طولكرم خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما تم الاعلان عن تعاف 105 مصابين

وقال الدكتور نائل السلمان مدير عام صحة طولكرم ان غالبية الاصابات بالفترة الاخيرة هي اصابات منزلية وعائلية في اشارة الى انه لا يوجد التزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

#طولكرم #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي بث مباشر في أبطال أفريقيا

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت

موريباك .. رابط تحميل نتائج مسابقة ثانوية الامتياز 2020 في موريتانيا

صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟

سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيقل

الأخبار الرئيسية

اليمين الإسرائيلي: ضم مستوطنات الضفة الغربية ليست من أولوياتنا!

قناة اسرائيلية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية..

البحرين

البحرين توضح حقيقة تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات

ملف "عناية سلبية".. هكذا خططت اسرائيل لاغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة

p

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس