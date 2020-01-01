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الرئاسة تدين محاولة مستوطن إسرائيلي إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس

الجمعة 04 ديسمبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين محاولة مستوطن إسرائيلي إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس



رام الله /سما/

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاولة مستوطن إسرائيلي إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية.

وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، دليل على همجية ووحشية المستوطنين، الذين يمارسون الإرهاب بأبشع صوره، تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحيت الرئاسة يقظة أبناء شعبنا المرابطين في القدس، التي حالت دون إكمال المستوطن لجريمته.

#الرئاسة الفلسطينية #مستوطنون #كنيسة الجثمانية #إحراق كنيسة #القدس

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